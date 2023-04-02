حيل تنظيف ذكية ينصح بها المتخصصون

لا أحد يستمتع بالتأكيد بعملية التنظيف المرهقة بعد الوقوف في المطبخ لساعات لإعداد الطعام. مع ذلك هناك بعض الحيل التي ينصح بها الخبراء، والتي قد تساعد في تسهيل هذه المهمة.

حيل لتنظيف المطبخ بعد طهي الطعام:



1- الحفاظ على التنظيم



قد تبدو تلك النصيحة من البديهيات، مع ذلك يصعب الالتزام بها أثناء إعداد الطعام.



مع ذلك يجب أن نتذكر دائماً أن الحفاظ على المطبخ منظماً هو الخطوة الأولى لتسهيل عملية تنظيفه.



تقول كارولين شيف، طاهية المعجنات لدى مطعم "Gage & Tollner" في بروكلين بمدينة نيويورك، إنَّ "أكبر خطأ أرى ربات البيوت ترتكبه هو عدم الحفاظ على المطبخ منظماً"، موضحةً أنَّ "عملية إعداد المكونات المطلوبة للوصفة قبل البدء في الطهي -وهو أسلوب متبع في المطاعم يُعرف باسم mise en place- تساعد في بقاء المطبخ مُرتّباً أثناء تحضير الطعام، وهو ما يُسهّل عملية تنظيفه".



توصي كارولين بوضع المكونات في حاويات شفافة يوضع عليها ملصق بالاسم وتاريخ التعبئة، قائلة: "نفعل ذلك في المطابخ المحترفة وهذا يبقيها نظيفة ومنظمة للغاية، إضافة إلى أنَّ هذه الطريقة تجعل ربة المنزل على دراية عندما ينفد أحد المكونات أو يكون هناك شيء قد تجاوز فترة صلاحيته".



تعتبر أيضاً مواصلة التنظيف أثناء إعداد الطعام خطوة أساسية لإبقاء مطبخك منظماً. يقول درو كين، كبير الطهاة في مطعم "Cabra Chicago"، إنَّ "تنفيذ هذه الخطوة يجعل دائماً عملية التنظيف النهائية للمطبخ أمراً سهلاً للغاية، فضلاً عن الحفاظ على تركيزك أثناء الطهي". وأضاف كين: "من المهم للغاية غسل أدواتك بعد كل استخدام؛ لمنع التلوث البكتيري المتبادل".



2- اقتناء مكشطة عجين جيدة



تعتمد مُنسّقة الطعام، آنا بيلينغسكوغ، على أداة بسيطة وميسورة التكلفة لتسهيل عملية تنظيف المطبخ. تقول آنا إنَّ "مكشطة العجين (bench scraper) هي البطل المجهول لمنطقة الإعداد والطهي الخاصة بي. إنَّها مفيدة في التقاط البقايا الصغيرة، مثل فتات الخضراوات، ووضعها بدقة في سلة المهملات العضوية أو تساعدك تلك الأداة أيضاً في التقاط الأعشاب المفرومة جيداً من لوح التقطيع ووضعها في وعاء الطهي دفعة واحدة، ومن ثمَّ تتجنّبين تناثر البقايا الصغيرة في مطبخك".



3- استخدام بقايا الليمون



وفقاً لما ورد في موقع Food52 الأمريكي، بعد استخدامك مكشطة العجين لإزالة أي بقايا من لوح التقطيع، ستساعدك هذه الحيلة في التخلّص من الروائح العالقة (لاسيما الناتجة عن تقطيع الثوم والبصل) على لوح التقطيع الخاص بك. تقول آنا بيلينغسكوغ: "عندما تتطلب الوصفة عصر نصف ليمونة، فإنني أحتفظ بالنصف الآخر لكي أفرك به لوح التقطيع مع قليل من الملح الخشن. يزيل الليمون الروائح الكريهة بينما يزيل الملح أي بقايا متبقية".



4- ورق الزبدة صديقك في المطبخ



سواء كنتِ تخبزين كعكة أو تطهين وصفة يخنة، توصي طاهية المعجنات، كارولين شيف، بتبطين صينية الخبز بورق الزبدة (ورق المخبوزات)؛ لتلافي حدوث أي انسكاب. نتيجة لذلك، يصبح تنظيف الصينية أمراً سهلاً.



في هذه الحالة ما عليك سوى التخلّص من ورق الزبدة وشطف الصينية شطفاً سريعاً.



5- الأواني المحترقة يمكن إنقاذها



عادةً ما تكون الأواني والمقالي الخاصة بك غير قابلة للإصلاح. وفقاً لآنا، قد يمكنك إنقاذ الموقف إذا احترق قاع المقلاة أو وعاء الطهي. تقول آنا: "يساعد غَلي بعض الماء في الوعاء مع قليل من صودا الخبز في تفتيت معظم بقايا الأطعمة المحترقة والبقع. بعد ذلك، ما عليك سوى تنظيف الوعاء بالماء وسائل التنظيف كما تفعلين عادةً دون الحاجة إلى ساعات من الفرك".