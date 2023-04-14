مركز الفلك الدولي يوضح بخصوص أول أيام عيد الفطر

ردّ مركز الفلك الدولي على الأنباء، وعلى ما تم تداوله من طرف وسائل الإعلام، التي تحدثت عن إصداره خبرا يؤكد أن السبت سيكون أول أيام عيد الفطر، إذ أشار إلى أنه "ليس جهة إعلان" بل مركزًا يقدم المعلومات الفلكية.

وقال المركز، عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "نشرت بعض وسائل الإعلام خبرا متجزئا منسوبا لمركز الفلك الدولي يفيد إعلانه بأن عيد الفطر سيكون يوم السبت". وتابع الفلك الدولي بالقول: "ننوه إلى أن مركز الفلك الدولي ليس جهة إعلان، بل هو مركز علمي يقدم المعلومات الفلكية".

وعن المقال الذي استخدمته بعض وسائل الإعلام كمصدر لإعلان المركز، قال الفلك الدولي: "وقد احتوى المقال الأصلي على تفاصيل عديدة تبين ظروف رؤية الهلال في مختلف دول العالم، وبناء عليها يمكن تحديد بداية الشهر من قبل الجهات المعنية".

وأردف المركز بالقول: "علما بأن المعايير المعتمدة لبدء الشهر في العالم الإسلامي متعددة، وقد تعتمد رؤية الهلال من أماكن غير محلية".