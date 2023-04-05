مكونات تحتويها المياه وتسبب تساقط الشعر

يسمى الماء الذي يحتوي على نسبة عالية من المعادن والمعادن الثقيلة بالماء العسر، وتشمل هذه المعادن عادة الكالسيوم وكربونات المغنسيوم والبيكربونات والكبريتات. وهي مواد كيميائية تذوب في المياه الجوفية بشكل طبيعي أثناء تحركها عبر الحجر الجيري، وجميعها تؤثر سلباً على صحة الشعر.



غالباً ما يُشار إلى دراسة أجريت عام 1988 حول تأثيرات المكونات في الشامبو والبلسم على أنها واحدة من أول الأبحاث التي تشير إلى أن الماء العسر ضار بالشعر، وفقاً لما ورد في موقع turbietwist. على وجه التحديد، قال الباحثون إن نفس تراكم التكلس الذي يحدث على الصنبور يحدث أيضاً في الشعر. ويؤدي وجود أملاح الكالسيوم في الماء إلى الحصول على شعر باهت وضعيف بشكل عام.



وفي عام 2011، كلفت شركة Procter & Gamble Company بإجراء بحث لفهم كيف تؤثر المستويات المرتفعة من الكالسيوم والمغنسيوم في ماء الصنبور على الشعر. وجدت هذه الدراسة أن الشعر يمكن أن يلتقط كميات كبيرة من الكالسيوم والمغنسيوم من الماء، إذ تلتصق هذه المعادن في فروة الرأس والشعر، مما يؤثر على مظهره وملمسه.



لا يبدو أن الماء العسر يؤثر على المرونة



اختبرت دراسة أجريت عام 2013 آثار الماء العسر على مرونة الشعر. ووجد أن الماء العسر لا يؤثر على هذه الخاصية. بمعنى آخر، لا يسبب الماء العسر تكسر الشعر بشكل أسرع.



قد يضعف الماء العسر الشعر بشكل ملحوظ.. على الأقل عند الرجال



في عام 2016، أعاد بحث إضافي النظر في فكرة أن الماء العسر يمكن أن يقلل من قوة الشعر. عند فحص التأثيرات على الرجال على وجه التحديد، وجد الباحثون أن الماء العسر يقلل من قوة الشعر مقارنة بالماء غير المتأين.



خطوات لتقليل ضرر الماء العسر على الشعر



لتقليل تعرض شعرك للماء العسر من الممكن اتباع الخطوات التالية:



- استخدام نوعية جيدة من الشامبو. استخدم شامبو سائلاً عالي الجودة لضمان التخلص من الصابون المتراكم على شعرك في حال كانت مياه الاستحمام عسرة.

- تركيب فلتر للدش. يمكن أن يساعد استخدام فلتر في الحمام في تقليل عسر الماء عن طريق إزالة الكالسيوم والمغنيسيوم من الماء نفسه.

- استخدام غسول حمضي طبيعي. إذا كنت لا ترغبين في تغيير الشامبو، ففكري في إضافة خل التفاح أو عصير الليمون إلى روتين العناية بالشعر لتقليل تراكم المعادن على فروة رأسك. - اخلطي ملعقة كبيرة من الخل أو عصير الحمضيات مع ثلاثة أكواب من الماء المصفى واتركيها على شعرك لمدة خمس دقائق قبل الشطف.