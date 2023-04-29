ولاية أخرى تتبنى قرار العاصمة

قررت ولاية البليدة، منع سير السيارات والدراجات النارية المعدلة التي تصدر منها أصوات عالية مزعجة في الفترة الليلة، ابتداء من اليوم السبت بعد أن تبنىت مثل هذا القرار الجزائر العاصمة قبل أيام.

وقالت مصالح الدرك الوطني في منشور لها على صفحة "طريقي"، انه تبعا للقرار الولائي الصادر عن والي ولاية البليدة فإنه سيتم منع سير السيارات والدراجات النارية التي تسبب أصواتها العالية إزعاجا للمارة والساكنة الناتجة عبر إدخال تعديلات عليها، ابتداء من الساعة 22:00 ليلا إلى غاية الساعة 06:00 صباحا.

وأضافت ذات المصالح أن كل مخالف توضع مركبته في المحشر لمدة 8 ايام وفي حالة العود توضع لمدة 15 يوم كما أن تكاليف المحشر على عاتق المخالف.