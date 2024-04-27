فتح تحقيق في حادث انقلاب حافلة بمستغانم

أصدرت نيابة محكمة عين تادلس بمستغانم بيانا أكدت فيه أن وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تادلس بمجلس قضاء مستغانم يعلم الرأي العام، أنه بتاريخ 2024/04/26 وعلى الساعة التاسعة والنصف صباحا وقع حادث مرور مميت على مستوى قرية البحاولية، بلدية وادي الخير، دائرة عين تادلس بولاية مستغانم.

ووفق ذات المصدر، تسببت في الحادث حافلة صغيرة لنقل المسافرين من نوع هيونداي كانت في رحلة استثنائية بدون رخصة، قادمة من بلدية تيغنيف بولاية معسكر إلى بلدية وادي الخير في ولاية مستغانم، فقد سائقها السيطرة عليها بأحد المنحدرات ما أدى إلى انحرافها وانقلابها.

وقد أسفر الحادث عن وفاة امرأتين وإصابة ستة عشر آخرين من بينهم أطفال بجروح. وفور إخطار النيابة بالحادث أمرت بفتح تحقيق ابتدائي.