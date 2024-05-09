حملة الحصاد بتيميمون: توقعات قياسية

توقعت المصالح الفلاحية بولاية تيميمون، حصد مردود 50 قنطارا في الهكتار الواحد في المعدل المتوسط هذا الموسم، مع إمكانية ارتفاع نسبة المردود في بعض المستثمرات الزراعية إلى معدلات قياسية لاعتبارات موضوعية متعددة.

وكشف والي ولاية تيميمون، سونة بن عمر، خلال انطلاق حملة الحصاد والدرس للموسم الفلاحي2024/2023، أنه تم تسجيل زيادة معتبرة في المساحة المزروعة للحبوب خلال الموسم الفلاحي الجاري، بنحو 27 بالمائة، مقارنة بالموسم الفلاحي الفارط.

وسخرت ولاية تيميمون كافة الوسائل المادية والتقنية والإمكانات البشرية والدعم اللوجيستيكي لتغطية الحملة وإنجازها في أحسن الظروف عبر المحيطات الفلاحية بإقليم الولاية.

وفي هذا السياق تم توفير 31 آلة حصاد ومخازن كافية لجمع وحفظ محصول الحبوب بمنطقتي أوقروت وأمڨيدن إضافة إلى 40 شاحنة لتعاونية الحبوب والبقول الجافة و 12 شاحنة تابعة للخواص مدعومة بالعتاد اللازم لإنجاح العملية .

واستنادا إلى إحصائيات مديرية المصالح الفلاحية لولاية تيميمون بعين المكان فإن عدد المستثمرين في القطاع الزراعي بالمحيطات الفلاحية الثلاث بالولاية : أوقروت / تيميمون ( أمقيدن)/ تنركوك هذا للموسم بلغ إجمالا ( 113) مستثمرا فلاحيا فيما يناهز عدد المرشات المحورية (127) .

وتقدر المساحة الإجمالية المزروعة للموسم الفلاحي 2024/2023 زهاء ( 6945) هكتار في الزراعة الإستراتيجية منها قمح صلب بنحو ( 6677)هكتار إضافة إلى ( 182) هكتار في القمح اللين فيما تقدر مساحة زراعة محصول الشعير بنحو ( 86) هكتار.