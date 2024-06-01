بن زيمة ينزل بأرض أجداده (فيديو)

كما كان منتظرا نزل اللاعب الدولي والأسطورة، كريم بن زيمة، ضيفا على سكان مدينة بجاية وسط إجراءات استثنائية تعكس مكانته العالمية.

ونزل لاعب اتحاد جدة على متن طائرته الخاصة بمطار الصومام عبان رمضان، زوال اليوم، ليتوجه إلى القاعة الشرفية قبل أن يشد الرحال نحو مقر الولاية أين كان ينتظره العشرات من الشباب الأبطال في مختلف الفرق الرياضية وعلى رأسها الصاعد الجديد أولمبيك آقبو.

وبالقاعة الشرفية بمقر الولاية قام بتكريم وتشجيع عناصر فريق آقبو الذي حظي بتحية خاصة من بن زيمة حيث أخطر من قبل المسؤولين المحليين بأنه الفريق الوحيد الذي تدرج في الصعود من القاعدة إلى القمة لخمس مرات متتالية.

وقال بن زيمة للاعبي آقبو أن ما حققوه أمر تاريخي وأكد لهم إمكانية التواصل معهم من أجل مساعدتهم لتنظيم تربصات بالخارج لتدعيم قدراتهم وصقل مواهبهم وتثمين كفاءتهم حيث قال لهم أن ما حققوه ليس متاحا لكثير من الفرق.

وفي سؤال لـ"الخبر" عن كلمة لأنصار ولاعبي آقبو، قال صاحب الكرة الذهبية لسنة 2022: "مبروك عليهم .. يجب الاستمرار في المثابرة وتحقيق النتائج المرضية وعلى الأنصار الوقوف الدائم أمام فريقهم سواء في حال الانتصار أو الهزيمة". وبالنسبة للفريق الوطني الجزائري قال بن زيمة أنه في وضع يسمح له بتحقيق النتائج التي ترضي الأنصار، وقال أنه سيحضر اللقاء القادم لـ"الخضر" مع غينيا في تصفيات المونديال، وذلك تشجيعا للعناصر الوطنية وتحفيزهم من أجل تحقيق الانتصار.

بن زيمة وبعد مغادرته لمقر الولاية توجه مباشرة إلى قرية تيغزرت ببلدية بني جليل حيث في كان في انتظاره العشرات من شباب القرية وأفراد عائلته وذلك لمعاينة المنزل التقليدي الذي ترعرع فيه والداه ومسقط رأس أجداده، وفي الطريق إلى القرية انبهر بن زيمة من الطرقات الحلزونية وسط القمم الجبلية التي تكاد لا تنتهي، مشاهد لم يألفها في حياته، وأمام جمع غفير من الشباب بوسط قرية تيغزرت قال بن زيمة أن الجزائر بلد جميل وفيه الخير الوفير وعبر عن سعادته الكبيرة بمشاهدة الغرفة القديمة لأحد أجداده الذي شارك في الحرب العالمية الثانية.

وقال بن زيمة في تدخله أنه سعيد بزيارة الجزائر،أرض أجداده، لأول مرة في حياته وسعيد لمشاهدة المناظر التي كان يسمع عن جمالها من لسان جدته ووالدته، مضيفا أن هذه الزيارة لن تكون الأخيرة وعبر عن عن استعداده لمساعدة شباب القرية لتجسيد بعض المشاريع الرياضية والاجتماعية دون الكشف عن تفاصيل أكثر.