هذا ما طلبه لاعب دولي للعب في "الكناري"

طلب أحد اللاعبين الدوليين الجزائريين مليون أورو شهريا للتوقيع مع شبيبة القبائل، وهو الفريق الذي تملكه شركة "موبيليس" العمومية.

وحسب موقع "فيناك فوتبول" الذي أورد الخبر فإن الدولي السابق رياض بودبوز لم يعد يمثل أولوية لإدارة شبيبة القبائل في الموسم المقبل حيث قرر مسؤولو النادي التخلي عن أي مفاوضات بسبب الراتب الباهظ الذي يطلبه اللاعب والذي يقدر بأكثر من مليون أورو شهريا، فضلا عن تراجع أدائه منذ تواجده في البطولة السعودية.

وخلافا للشائعات، لم يتم إجراء أي اتصال مباشر بين إدارة شبيبة القبائل واللاعب نفسه، واقتصرت المحادثات مع وكيله الذي وعد بتسهيل الصفقة.

ومن الممكن أن تكون الأزمة المالية التي يعاني منها نادي أحد السعودي، الناشط في القسم الثاني، سببا إضافيا وراء التكهنات حول إمكانية انتقال بودبوز إلى ناد جزائري.