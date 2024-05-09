مغربيان ضمن شبكة تهريب المخدرات

تمكنت المصلحة الجهوية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات بتلمسان، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة تنشط في الاتجار غير المشروع بالمخدرات، تتكون من أربعة 4 عناصر.

وأفاد بيان لمصالح الشرطة أن العملية مكنت من حجز قنطار و36 كلغ من الكيف المعالج ومبلغ مالي يقارب 200 مليون سنتيم.

العملية تمت -يضيف البيان- تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، مكنت عناصر المصلحة الجهوية من تحديد هوية مدبري هذا العمل الإجرامي وتوقيفهما بولاية وهران وهما شخصان من جنسية مغربية، لتسفر التحقيقات أيضا عن توقيف عنصرين آخرين من أفراد الشبكة بعين الصفراء بالنعامة.

وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الصفراء، عن جناية الاستيراد وشحن ونقل قصد بيع المخدرات بطريقة غير مشروعة ضمن شبكة إجرامية منظمة.