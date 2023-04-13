لماذا يُعتبر الخل أفضل وسيلة للتنظيف؟

تضج مواقع التواصل الاجتماعي، بالكثير من فيديوهات التنظيف باستخدام الخل، إذ يبدو أنَّ لا شيء يضاهي إمكانيات هذا المكوّن المنزلي، بدايةً من إزالة الدهون المتراكمة على الأسطح إلى غسل الفراولة أو تنظيف المراحيض، فما هي فوائد الخل في التنظيف، وما الذي يجعله متعدد الاستخدامات بهذا الشكل؟



فوائد الخل في التنظيف



- الخل حمضي بدرجة معتدلة، مما يجعله منظفاً ممتازاً متعدد الأغراض لتنظيف المنزل.



- كمنظف منزلي، يمكن استخدام الخل الأبيض للقيام بأي شيء من المصارف غير المسدودة إلى إزالة البقع وإزالة الروائح الكريهة والتطهير، ويمكن أيضاً استخدامه لإزالة الملصقات أيضاً.



- يمكنك استخدام الخل غير المخفف، كمكون في المنظفات المنزلية، أو مع بعض صودا الخبز.



تتمثَّل الميزة الأخرى للخل في خصائصه المضادة للميكروبات. في حين أنَّ بعض أنواع البكتيريا قادرة على العيش في البيئات الحمضية، فإنَّ معظم البكتيريا المحيطة بنا في معظم تعاملاتنا اليومية تجد صعوبة في البقاء والتكاثر في هذه البيئات.



ما هو الخل؟



يُصنع الخل عبر عملية تخمير من خطوتين، أولاً، تضاف الخميرة إلى أي مصدر كربوهيدرات قابل للتخمر لتتحول السكريات إلى كحول وثاني أكسيد الكربون، ثمَّ يتعرض هذا الكحول إلى الأوكسجين ويتخمر مرة أخرى، لكن هذه المرة ببكتيريا "Acetobacter" بدلاً من الخميرة.



يتسم حمض الأسيتيك (حمض الخليك) الموجود في الخل برائحته النفّاذة اللاذعة. لكن باعتباره حمضاً خفيفاً، فإنَّه سيتفاعل بسهولة مع المواد الكيميائية القلوية ذات الرائحة القوية، مثل رائحة "الأمونيا" -المنبعثة من البول المركز- وثلاثي ميثيل أمين -الذي له رائحة مزعجة تشبه رائحة السمك.



ما هو نوع الخل المناسب للتنظيف؟



وفقاً لما ذكره موقع The Kitchn فإن هناك العشرات من أنواع الخل المختلفة من هذا التخمير المزدوج: يأتي البلسميك من مزيج فريد من العنب من جنوب إيطاليا، وخل النبيذ من عنب النبيذ الأحمر أو الأبيض، وخل التفاح من عصير التفاح، وخل الأرز من الأرز، وما إلى ذلك.



الاستثناء الوحيد هو الخل الأبيض، والذي يتكون عادة من حمض الأسيتيك المنتج في المختبر مع الماء.



الخل الأبيض هو الأكثر حمضية، مما يجعله منظفاً قوياً، ولكنه أيضاً قد يجعله قوياً جداً بالنسبة لبعض أنواع التنظيف، وفي هذه الحالة يمكنك تخفيفه بالماء – أو استخدام شيء أكثر اعتدالاً ، مثل خل التفاح.



كيف يعمل الخل؟



حموضة الخل هي ما تجعله منظفاً جيداً؛ لأن الخل حمضي جداً، يمكنه مقاومة بعض التراكمات الرديئة، كما يمكنه إذابة بقايا الصابون، المحاليل الملحية التي خلفها الماء العسر، والغراء الذي خلفته الملصقات.



يعتبر الخل رائعاً لمنح النوافذ والمرايا (استخدم مزيجاً من الخل والماء وامسح بورق الجرائد بدلاً من منشفة ورقية لتجنب الخطوط) والأرضيات الخالية من الشمع والألواح الخشبية أو الخزانات لمعاناً شديد النظافة.



هل الخل آمن لتنظيف الأجهزة الإلكترونية؟



ووفقاً لما ذكرته شبكة BBC البريطانية، لا يُنصح باستخدام الخل لتنظيف الأجزاء الداخلية من الأجهزة الإلكترونية؛ لأنَّه سائل حمضي قد يؤدي إلى تآكل الأجزاء المعدنية.



ومع ذلك، يمكن مسح الجزء الخارجي من أجهزة الحاسوب غير الموصلة بالكهرباء بقطعة قماش مصنوعة من الألياف الدقيقة ومبللة بمزيج من الماء المقطر والخل -لا ترش الماء والخل على الجهاز الكهربائي مباشرةً، ولا تبدأ توصيله بالكهرباء مُجدَّداً حتى تجف آثار سائل التنظيف.



يمكن استخدام نفس الطريقة لتنظيف شاشات الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسوب العاملة باللمس.



بعض حيل التنظيف باستخدام الخل



إحدى حيل التنظيف باستخدام الخل هي بعض الخل الأبيض داخل كيس بلاستيكي، ووضع صنبور الماء المعدني داخله وربطه برباط مطاطي، لكي تختفي الترسبات الكلسية في غضون 25 دقيقة ويستعيد الصنبور المعدني في حمامك بريقه ولمعانه.



حيلة تنظيف أخرى تتمثَّل في وضع الخل على سطح متسخ، ثمَّ رش القليل من صودا الخبز (بيكربونات الصوديوم) ومشاهدة حالة الفوران، ليُنتج هذا التفاعل فقاعات من الماء وغاز ثاني أكسيد الكربون تساعد على تفتيت الأوساخ.



وأخيراً، يعتبر التنظيف بالخل مفيداً؛ لأن الخل منظف آمن وغير مكلف وفعال، كما أنه أسهل على البيئة من العديد من محتويات المنظفات المصنعة.