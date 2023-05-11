توقيف 4 إرهابيين واستشهاد نقيب بتيسمسيلت

أعلنت وزارة الدفاع الوطني، توقيف 4 إرهابيين بتيسمسيلت واستشهاد نقيب.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني "في سياق الجهود الحثيثة التي تبذلها وحدات قواتنا المسلحة في مجال مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث وتمشيط يوم 10 ماي 2023، بمنطقة عين القصرية بسيدي مصباح بلدية برج الأمير عبد القادر بولاية تيسمسيلت بالناحية العسكرية الثانية، قامت مفارز للجيش الوطني الشعبي برصد مجموعة إرهابية والاشتباك معها، مما أدى إلى إستشهاد النقيب تناح محمد في ميدان الشرف.

بهذه المناسبة الأليمة، يتقدم السيد الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بأصدق التعازي والمواساة لعائلة الشهيد النقيب تناح محمد، متضرعا إلى المولى القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جنانه."

وأضاف نص البيان "العملية التي تواصلت مكنت من محاصرة وتطويق المجموعة الإرهابية والقبض على أفرادها الأربعة (04)ويتعلق الأمر بكل من :

- الإرهابي: بلعقبان رشيد، المكنى عدي الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2003،

- الإرهابي: زوابر حمزة الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2016،

- الإرهابي: نواور بلال الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2016، والإرهابي خباز إبراهيم المكنى عبد الودود.

خلال هذه العملية تم أيضا استرجاع ثلاثة (03) مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وبندقية (01) نصف آلية نوع سيمينوف،(01) قنبلة يدوية وكميات من الذخيرة وأغراض أخرى. "

وختم البيان "حصيلة هذه العملية تضاف إلى حصيلة مختلف العمليات المنفذة من طرف مفارز الجيش الوطني الشعبي في مجال مكافحة الإرهاب والتي سمحت بتحييد عدد معتبر من الإرهابيين سواء بتوقيفهم أو تسليم أنفسهم أو القضاء عليهم، وتؤكد هذه النتائج المحققة مرة أخرى على إصرار وعزم الوحدات المقحمة في مكافحة الإرهاب على تطهير وطننا من بقايا الجماعات الإرهابية واجتثاث هذه الظاهرة من بلادنا."