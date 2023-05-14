إلغاء 7 رحلات بحرية نحو فرنسا

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين اليوم الأحد، عن إلغاء 7 رحلات بحرية نحو ميناء مارسيليا بفرنسا.

و سيتمّ برمجة رحلة مارسيليا نحو وهران ، إلى منتضف يوم 23ماي الجاري .

وأوضح بيان المؤسسة ، أن الرحلات الملغاة هي كل من مارسيليا-العاصمة 17 ماي على الساعة السادسة مساء، والجزائر-مارسيليا 22 ماي بمنتصف النهار، ومارسيليا-سكيكدة 25 ماي في منتصف النهار، كذلك رحلة سكيكدة-مارسيليا 29 ماي منتصف النهار، ومارسيليا-العاصمة 1 جوان على 11:00سا . الجزائر-مارسيليا بتاريخ 4 جوان في منتصف النهار، ومارسيليا-سكيكدة 5 جوان على الساعة 11:00 سا.

ولم تذكر الشركة أسباب هذا القرار.