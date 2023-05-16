وصفة طبيعية لبشرة ناصعة ونقية

من فوائد نشا الذرة أنها مفيدة للبشرة المعرضة لحب الشباب ومشاكل البشرة المختلفة؛ لأنها مسحوق قادر على أن يمتص الدهون الزائدة من الجلد، والتي غالباً ما تكون مسؤولة عن مشاكل حب الشباب والبثور.



كذلك يساعد تطبيق نشا الذرة على الوجه في إزالة الشوائب من المسام مثل الأوساخ والغبار والزيت وما إلى ذلك؛ مما يمنع تفشي المرض والرؤوس السوداء.



كما يساعد تطبيق قناع شدّ الوجه من نشا الذرة على منع تدهور الجلد وتعزيز مظهر البشرة الصحي عن طريق امتصاص السموم من البشرة.



ويمكن تحضير ماسك نشا الوجه للوقاية من الحبوب عن طريق مزج نصف كوب نشا مع 2 ملعقة كبيرة حليب واستخدام بياض بيضة.



وفي وعاء صغير، تُخفق المكونات جيداً حتى تصبح ناعمة، ثم تُدهن على البشرة بطريقة دائرية ويُترك المزيج على الوجه أو الجلد لمدة 20 دقيقة. على أن يتم شطف البشرة جيداً بالماء البارد والغسول الملائم ويتم الترطيب بالطريقة المعتادة بعده.



ماسك النشا لتبييض البشرة وتوحيد اللون



يُستخدم نشا الذرة لتفتيح وتبييض الجسم والوجه بالكامل ضمن ممارسات العلاج الشعبي بالأعشاب وفي الطب التقليدي المتوارث في الثقافات القديمة.



فهو يحتوي على فيتامين أ والمعادن مثل الحديد والكالسيوم، مما يساعد على محو البقع الداكنة والتصبغات ويساهم في تفتيح لون البشرة. كما أنه يحفز تجديد الخلايا ويعزز صحة الجلد بشكل عام، بحسب موقع (Credihealth) للعناية والمنوعات.



ويمكن تحقيق ذلك ببساطة من خلال استخدام قناع نشا الذرة والعسل لتبييض الوجه والجسم؛ لأن العسل يحتوي على العديد من المعادن والعناصر الغذائية المفيدة للبشرة ويساعد على محو البقع الداكنة.



ويتكون ماسك النشا للتفتيح من 1 ملعقة صغيرة نشا ذرة، ونصف ملعقة صغيرة عسل أبيض، إضافة لـ4 ملاعق كبيرة حليب، و3 ملاعق كبيرة سكر بني.



وبعد المزج جيداً، يوضع الماسك على الوجه أو الجسم لمدة 15 دقيقة ثم يتم غسله بالماء البارد ويوضع المرطب كالمعتاد.



ماسك النشا والحليب للعناية بالبشرة الدهنية



قناع نشا الذرة والحليب للوجه يُعد من الخيارات السهلة والسريعة لإحياء لون البشرة وزيادة إشراقها وسيفيد البشرة الدهنية بشكل خاص.



فهو يحتوي على فيتامين أ المسؤول عن تصحيح اللون؛ كما أنه يحتوي على الحديد والكالسيوم المسؤولين عن تجديد خلايا الجلد.



وهو يتخلص من الدهون الزائدة المزعجة في البشرة وينظم مستوى الدهون التي تنتجها طبقات الجلد كل يوم. ولأن قناع نشا الذرة والحليب للوجه يحتوي على كمية جيدة من البروتين، فهي تكفي لتزويد بشرتك بالكولاجين الطبيعي الذي يجعلك في النهاية تبدين أصغر سناً وانتعاشاً.



ولتحضيره يتم مزج 2 ملعقة كبيرة من نشا الذرة، وملعقة كبيرة من العسل الأبيض، إضافة لـ3 ملاعق كبيرة من الحليب، و1 ملعقة صغيرة من السكر البني للدعك والتقشير.



وبعد خلط المكونات حتى تتشكل عجينة، يوضع قناع نشا الذرة والحليب على الوجه في طبقة سميكة بعد التأكد من أنه نظيف وجاف.



يُترك ماسك نشا الذرة والحليب على الوجه لمدة 20 دقيقة، أو حتى يجف ثم يُغسل بالماء البارد، ويتم ترطيبه بالشكل المناسب بمرطبات البشرة الدهنية المعتادة.