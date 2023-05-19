طرق إزالة العفن من الجدران

وجود العفن على جدران المنزل أو الأسقف أمر مزعج يؤثر على مظهر المنزل، كما يؤثر كذلك على صحة ساكنيه، ويجب دائمًا التعامل معه فور ملاحظة وجوده، سيمنحك التعامل مع العفن بمجرد ظهوره أفضل فرصة للتخلص من المشكلة قبل تفاقمها، ومن المهم أيضا معرفة سبب ذلك لإيقاف أي تكرار له في المستقبل.



كيفية إزالة العفن



قبل البدء بالتنظيف، من المهم تحديد نوع العفن وطريقة نموه؛ لتحديد الطريقة الأفضل لإزالته:



يمكن إزالة العفن المسبب للحساسية، بأمان باستخدام منتجات التعقيم

يمكن إزالة العفن الممرض بالمطهرات، ومع ذلك، تتطلب المستعمرات الكبيرة طرقاً خاصة للإزالة

تتطلب بقع العفن السامة معالجة احترافية للتخلص من جميع آثارها



يمكن إزالة مستعمرات العفن الصغيرة، حتى السامة منها، ببعض مواد التطهير الأساسية المتوافرة لديك على الأرجح مع مراعاة اتباع إجراءات السلامة. ومع ذلك، إذا كان نمو العفن واسع النطاق، فمن المستحسن أن تقوم شركة محترفة بالتنظيف بالقيام بالمهمة.



ومن المهم أن نقوم بإزالة العفن بأسرع ما يمكن بمجرد اكتشافه لمنع المستعمرة من الخروج عن نطاق السيطرة:



طريقة التخلص من العفن



إذا كانت بقعة العفن كبيرة، فقم بخلط كوب واحد من سائل غسيل الأطباق، مع 10 أكواب من المُبيض، و20 كوباً من الماء في دلو بلاستيكي.



لكن لتنظيف مساحة صغيرة من العفن، اخلط محلولاً مكوناً من ملعقة كبيرة من سائل غسيل الأطباق ونصف كوب من الكلور المبيض وكوباً من الماء الدافئ في زجاجة رذاذ.



ملاحظة: يساعد سائل غسل الأطباق المحلول على الالتصاق بالجدار لفترة أطول لقتل جراثيم العفن، لذلك يفضل استخدامه.

ويعتبر مبيض الكلور هو المنتج الأكثر فاعلية لقتل جراثيم العفن. ومع ذلك، إذا كانت البقعة صغيرة، يمكنك استخدام الخل الأبيض المقطر أو بيروكسيد الهيدروجين لقتل الجراثيم.

أما الخل الأبيض المقطر فحامضي بدرجة كافية لتحطيم بنية العفن ببطء وقتله. ومع ذلك، قد تبقى البقع الداكنة وتتطلب تنظيفاً إضافياً بمنظف منزلي. لذلك يُنصح برش المنطقة المراد تنظيفها بالخل الأبيض المقطر بنسبة 100%، ثم بمسح المنطقة بقطعة قماش أو إسفنجة، وتركها لتجف.



ملاحظة: يقتل بيروكسيد الهيدروجين العفن ويخفف البقع ولكنه يعمل بشكل أبطأ من مبيض الكلور، وقد يتطلب الاستخدام لعدة مرات. رش المنطقة بمحلول مكون من 3% من بيروكسيد الهيدروجين، ثم امسح المنطقة بإسفنجة واتركها لتجف.



يمكن وضع محلول التنظيف باستخدام زجاجة رذاذ أو إسفنجة. من الأفضل تنظيف العفن بدءاً من الأسفل إلى الأعلى؛ وذلك لمنع الجراثيم من الانتشار على طول الحائط.



يجب أن يكون سطح الجدار مبللاً تماماً، ولكن ليس كثيراً؛ لمنع تلف المناطق الجافة حوله.



بعد الانتهاء من تطبيق محلول التنظيف، لا تمسح الحائط واتركه حتى يجف من تلقاء نفسه.



نصائح أثناء التنظيف



عند إزالة العفن، من الأفضل ارتداء ملابس قديمة لا تمانع تلوثها بالمُبيض، ويمكن غسلها بالماء الساخن لإزالة جراثيم العفن التي قد تنتشر عليها.



ارتدِ قناعاً للوجه (يوصى باستخدام N-95) ونظارات واقية وقفازات.



قم بتهوية الغرفة أثناء عملية التنظيف

لتحسين التهوية أثناء التنظيف، افتح النوافذ أو أضِف مروحة دوارة. إذا كنت تعمل في الحمام، فقم بتشغيل مروحة تهوية الحمام.



نصائح لمنع نمو العفن على الجدران



إصلاح الحنفيات المكسورة أو أي مصادر تسبب تسرب المياه.

تهوية المنزل بانتظام، وتقليل الرطوبة باستخدام مزيل الرطوبة.

تركيب عازل رطوبة في الأقبية.

تنظيف الغرف المعرضة للعفن أسبوعياً (الحمامات، غرف الغسيل، المطابخ).