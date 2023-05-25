تيبازة: الفيضانات تحدث طوارئ بالبلديات الشرقية

عاشت اليوم بلديات الجهة الشرقية لولاية تييازة ،حالة طوارئ جراء الفيضانات الني تسببت فيها السيول الجارفة بكل من القليعة، الدواودة وفوكة ، الشعيبة وبواسماعيل ، فيما تم تسجيل انهيارات جزئية لبعض البنايات بفوكة وتأجيل الامتحانات الجامعية لمركز مرسلي عبد الله جراء تعذر التحاق الطلبة بالأقسام نتيجة انقطاع الطرقات.

وأدى الاضطراب الجوي الحالي و تساقط كميات معتبرة من الأمطار بعدة مناطق عبر الولاية، إلى تسجيل عدة انسدادات و غلق لبعض الطرقات جراء تدفق السيول، خصوصا عبر الطريق السريع بواسماعيل - شرشال، الطريق الوطني رقم 11 في كلا الاتجاهين، الطريق الولائي رقم 110 وكذا الأحياء و الطرقات المؤدية من و إلى بلديات القليعة، بواسماعيل، فوكة، الدواودة و الشعيبة.

وتعكف مديرية الأشغال العمومية، بالتنسيق مع السلطات المحلية و المؤسسات الولائية، بإشراف من والي تيبازة أبو بكر الصديق بوستة على صيانة بعض الطرق المتضررة البلديات المتضررة وإزالة المخلفات جرّاء تدفق سيول الأمطار.

ودعت السلطات الولائية المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر و تفادي التنقل في مثل هذه الظروف الجوية .

ومع تسجيلها لاتفاع في منسوب المياه جراء السيول الجارفة على مستوى الطرق ، ودخولها الى بعض السكنات و المحلات، سارعت الوحدات الثانوية للحماية المدنية بالقليعة ، بوسماعيل ،الدواودة و المركز المتقدم للحماية المدنية بكركوبة ببلدية الشعيبة مدعومين بكل من الوحدة الرئيسية للحماية المدنية، وحدة القطاع للحماية المدنية بالحطاطبةو الوحدة الثانوية للحماية المدنية أحمر العين إلى التدخل ،حيث تم تسخير جميع المعدات و الحجز الكلي من أجل إنقاذ ومساعدة المواطنين العالقين بسبب ارتفاع منسوب المياه وكذا القيام بعمليات امتصاص المياه التي تمس معظم الأحياء و بهذه البلديات .

كما سجل هذه الصبيحة وصول فرق الدعم من الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل للحماية المدنية الدار البيضاء من أجل المشاركة في اعمليات دحر وامتصاص المياه بسبب ارتفاع المنسوب الذي مس معظم أحياء وسكنات بلديات الدواودة القليعة فوكة بوسماعيل الشعيبة والتي تبقى جارية.

من جهتها، سارعت مصالح مديرية توزيع الكهرباء و الغاز بتيبازة إلى قطع التيار الكهربائي عن البلديات المتضررة، وقالت المديرية في بيان لها اليوم ، "نظرا لارتفاع مستوى المياه جراء التساقط الغزير للأمطار، حتى داخل محطات تزويد الكهرباء في كل من بلدية القليعة، فوكة و بواسماعيل، ومن أجل حماية المواطنين و الممتلكات وتسهيل عمل أفراد كل من الحماية المدنية، شركة سيال، وأعوان البلديات المتضررة، تعلم مديرية التوزيع الكهرباء والغاز لتيبازة أنه تم قطع التيار الكهربائي في هذه البلديات و سيتم إعادته فور الانتهاء من هاته العملية".