هذا ما قاله قوجيل لأردوغان في مراسم تنصيب

شارك رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم السبت بأنقرة، في مراسم تنصيب رجب طيب أردوغان، رئيسا للجمهورية التركية، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.

وأوضح البيان أن رئيس مجلس الأمة جدد بالمناسبة "تهاني الجزائر، بقيادة رئيس الجمهورية، بمناسبة إعادة انتخاب السيد أردوغان لعهدة رئاسية جديدة"، متمنيا له "التوفيق وللشعب التركي الشقيق الذي قدم للعالم عرسا ديمقراطيا راقيا مع اطراد التقدم والرخاء".

يذكر أن مراسم التنصيب التي احتضنها المركب الرئاسي بأنقرة، والتي عرفت توافدا دوليا واسعا، كانت مسبوقة بأداء الرئيس المعاد انتخابه لليمين الدستورية بمقر الجمعية الوطنية التركية الكبرى.