إطلاق قناة إذاعية جديدة هذا الاربعاء

ستعزز شبكة المؤسسة العمومية للإذاعة المسموعة قريبا، بإطلاق قناة فنية وموسيقية جديدة ستحمل تسمية "زمان أف أم" (بالسكون على الزاي) Z’men fm، وذلك من أجل تثمين الموروث الفني، والموسيقى والمسرح الجزائري الأصيل والهادف، في كل طبوعه وأصنافه، باللغتين الوطنيتين، العربية والأمازيغية، بكل مشتقاتها التعبيرية، وعملا على إحيائه، والتعريف به لدى الجمهور الجزائري والخارجي

وسيتم الإعلان عن الإنطلاقة الرسمية لبث هذه القناة الإذاعية الفتية، خلال الاحتفالية الرمزية التي ستقام هذا الأربعاء، بنادي عيسى مسعودي بداية من الساعة الثالثة زوالا (15:00سا)، تحت إشراف وزير الاتصال وبحضور وزيرة الثقافة والفنون ومسؤولي عديد المؤسسات الإعلامية والثقافية وأسماء معروفة من الوسطين الفني والإعلامي.