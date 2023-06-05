"تمديد عطلة عيدي الفطر والأضحى يساهم في تعزيز التماسك الاجتماعي"

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن تعديل مشروع القانون الذي يحدد قائمة الأعياد الرسمية يهدف إلى المساهمة في تعزيز روابط الأواصر المجتمعية لاسيما من خلال تمديد عطلة عيدي الفطر والأضحى إلى ثلاثة أيام.

وأوضح الوزير في عرضه لمشروع القانون الذي يعدل القانون رقم 6-278 الذي يحدد قائمة الأعياد الوطنية،خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أن هذا التعديل يأتي في "إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القاضية بتمديد عطلة عيدي الفطر والأضحى إلى ثلاثة أيام استجابة لانشغالات المواطنين

"وأضاف أن هذا التعديل من شأنه "المساهمة في تعزيز ربط الأواصر المجتمعية وصلة الرحم وتمكين المواطنين من الاحتفال والاحتفاء بهاتين المناسبتين الدينيتين العظيمتين من خلال تواصلهم مع أفراد عائلاتهم،لاسيما بالتنقل في كثير من الأحيان ما بين الولايات، الشيء الذي يتطلب وقتا كافيا للذهاب والإياب وللزيارات العائلية وعيادة المرضى وغيرها من مظاهر التراحم والتلاحم الاجتماعيين".