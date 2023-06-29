نحو إعلان "الأسبرتام" مادة "مسرطنة محتملة"

من المقرر الإعلان عن أحد أكثر المحليات الصناعية شيوعًا في العالم باعتباره مادة مسرطنة محتملة، الشهر المقبل، من قبل هيئة صحية عالمية رائدة، وذلك وفق ما كشفت وكالة "رويترز" نقلا عن مصدرين على دراية بالعملية.

وحسب ذات المصدر فإن "الأسبرتام"، الذي يستخدم في منتجات من المشروبات الغازية (الدايت)، بعض أنواع العلكة وبعض المشروبات الأخرى، سيتم إدراجه خلال شهر جويلية على أنه "مادة مسرطنة محتملة للإنسان" وذلك للمرة الأولى من قبل الوكالة الدولية لأبحاث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

ويهدف قرار الوكالة الذي خلصت إليه في وقت سابق هذا الشهر بعد اجتماع لخبراء من خارج الهيئة، إلى تقييم ما إذا كانت المادة تمثل خطراً محتملاً أم لا، بناء على جميع الأدلة المنشورة.

ولا يؤخذ في الاعتبار الكمية الآمنة التي يمكن أن يستهلكها الشخص من تلك المادة دون الإضرار بصحته. وتأتي هذه النصيحة للأفراد من لجنة خبراء منفصلة تابعة لمنظمة الصحة العالمية بشأن المواد المضافة إلى الأغذية، إلى جانب قرارات الجهات التنظيمية الوطنية.

في عام 1981، قالت لجنة الخبراء المشتركة أن "الأسبرتام" آمن للاستهلاك ضمن الحدود اليومية المقبولة. وتشاركت الجهات التنظيمية في عدد من البلدان منها الولايات المتحدة ودول أوروبية وجهة النظر تلك على نطاق واسع.