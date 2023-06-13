أسباب ترفع درجة حرارة هاتفك الذكي

عادةً ما تسخن الهواتف الذكية بسبب الإفراط في استخدام البطارية أو إجهادها أو ارتفاع درجة الحرارة المباشر بسبب عوامل الجو والتعرُّض للشمس أو حتى في حالات تلف وحدة المعالجة المركزية بالهاتف.



وعادةً ما تأتي الحرارة من: البطارية، أو وحدة المعالجة المركزية (CPU)، أو منفذ الشحن (charging port). كذلك عادةً ما يكون ارتفاع درجة الحرارة المستمر ناتجاً عن خلل في الجهاز، ولكن يمكن أيضاً أن يحدث بسبب مواطن الخلل في البرامج المخزّنة عليه.



لذا عندما يسخن الهاتف، انظر أولاً إلى البطارية، خاصةً إذا كانت الحرارة قادمة من الجزء الخلفي للهاتف. تعد بطاريات الليثيوم أيون الحديثة قوية للغاية، وهذا هو سبب سخونتها السريعة خاصة في أيام الصيف شديدة الحرارة.



وأحياناً قد تتسبب الحرارة في إخراج البطارية لمذيباتها العضوية، التي يمكن أن تشتعل من الحرارة الزائدة أو التعرض لأي شرارة.



فيما يلي، الأسباب الأكثر شيوعاً لسخونة الهاتف المحمول:



1- التعرُّض لأشعة الشمس المباشرة



سبب شائع لارتفاع درجة حرارة الهاتف هو تركه في ضوء الشمس المباشر. حتى لو تركت هاتفك في الشمس لفترة قصيرة، فقد يؤدي ذلك إلى استنزاف البطارية والتسبب في مشكلات أخرى في الأداء.



إذا تركت هاتفك في ضوء الشمس المباشر فترة طويلة، فقد تتعرض المكونات الداخلية للتلف بشكل دائم أو حتى انفجار البطارية، ما يهدد سلامتك وسلامة من حولك.



2- إجهاد وحدة المعالجة المركزية



إذا كانت وحدة المعالجة المركزية (CPU) في الهاتف الذكي محملة بشكل زائد وتعاني من فرط الإجهاد والعمل، فقد تتسبب هذه الوحدة في تسخين هاتفك من الداخل.



إذ تعد وحدة المعالجة المركزية هي العقل المدبر للهواتف الذكية، وهي تُستخدم لتشغيل العمليات والتطبيقات وكل وظائف الهاتف. وبالتالي إذا كانت وحدة المعالجة المركزية تحاول أداء العديد من المهام في وقت واحد وتم تشغيل أكثر من تطبيق ثقيل في خلفية الهاتف في وقتٍ واحد، فقد يبدأ في المعاناة من ارتفاع تدريجي في الحرارة قد يصل به إلى التسبب في تلف الهاتف.



3- خلل في البطارية أو كابل الشاحن



من الطبيعي أن يسخن الهاتف قليلاً أثناء الشحن، لأنها عملية مهمة ومعقدة. ومع ذلك، إذا ارتفعت درجة حرارة الهاتف الذكي بشكل مفرط، فقد يكون ذلك بسبب تلف في البطارية أو كابل الشحن.



وأحياناً قد تؤدي هذه المشكلة إلى تبعات خطيرة، إذ يمكن لارتفاع حرارة الهاتف الشديدة أثناء توصيله بمصدر كهرباء أن يسبب تماساً كهربائياً ومخاطر باندلاع الحريق.



4- إجهاد الهاتف بشكل مفرط



يمكن لسوء استخدام الهواتف الذكية أن يسبب ارتفاع درجة حرارة الجهاز وحتى تلفه. مثلاً، تؤدي زيادة سطوع الشاشة إلى الحد الأقصى وجمع العديد من التطبيقات والخلفيات ثلاثية الأبعاد إلى إجهاد أداء الهاتف.



إذا كان هاتفك يسخن بشكل منتظم ومتكرر بشكل لافت، فحاول تقليل سطوع الشاشة، وتقليل عدد التطبيقات المستخدمة، مع اختيار خلفية ثابتة للحفاظ على طاقة وكفاءة الهاتف.



5- الاستخدام المطول للهاتف



مثل كثير من أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الإلكترونية، فإن اللعب على الهاتف الذكي يجهد وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات إلى أقصى حد، مما يتسبب في توليد قدر كبير من الحرارة في الهاتف.



على الرغم من أن جلسات اللعب العرضية لن تتلف هاتفك، فإن عدة ساعات من اللعب المتواصل ستعمل على تسخين جهازك بشكل متكرر، ما يساهم في إتلاف البطارية.



وتتضاعف المشكلة بشكل خاص عند لعب ألعاب حديثة عالية الدقة وتتطلب جهداً كبيراً في استهلاك البيانات.



6- فرط استهلاك محتوى الفيديو عالي الدقة



يعد بث مقاطع الفيديو المتواصل، مثلما يحدث عند تصفح تطبيقات مثل يوتيوب وتيك توك، أو مشاهدة الأفلام والمسلسلات عبر الإنترنت لساعات، ضاراً بكفاءة الهاتف الذكي بشكل خاص.



إذ إن أي شيء يجعل شاشة الهاتف مضاءة لفترات طويلة من الوقت وتستخدم وحدة معالجة الرسومات بشكل مفرط، سيؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الجهاز وإضعاف كفاءته مع الاستمرار.



7- إصابة الهاتف بالبرامج الضارة أو الفيروسات



يمكن لأي من المشكلات المذكورة أعلاه أن يلحق الضرر بهاتفك، ولكن لا يوجد أي منها قوي بما يكفي مثل البرامج الضارة والفيروسات.



لأنه إذا التقط الهاتف إصابة ببرامج ضارة باستخدام تطبيق مزيف أو النقر على رابط مخادع، فقد تتعرض وحدة المعالجة المركزية والذاكرة في الهاتف للاختراق، مما يؤدي إلى تعطيل الأداء وتوليد قدر كبير من الحرارة.





كيف تقوم بتبريد هاتفك الذي يعاني من السخونة المفرطة؟



عندما ترتفع درجة حرارة الهاتف، يمكن خفض درجة الحرارة عن طريق إغلاق التطبيقات أو نقل هاتفك إلى الظل أو تشغيل وضع الطيران.



ومع ذلك، لا يجب وضع الهاتف أبداً في الثلاجة، إذ قد تتسبب التغييرات المفاجئة بدرجة الحرارة في تشقق شاشة الهاتف أو تسبب تكاثفاً داخلياً للأبخرة يؤدي إلى إتلاف الهاتف بشكل دائم.



فيما يلي، خطوات تبريد الهاتف بشكل صحيح، بحسب موقع "أفاست" (Avast) للثقافة والتكنولوجيا:



أغلِق جميع التطبيقات.

أبعِد الهاتف عن ضوء الشمس.

قم بإزالة الغطاء أو حافظة الجهاز.

قم بتشغيل وضع الطيران.

تخفيف ذاكرة التخزين ومسح التطبيقات غير المستخدمة.

قم بتهوية الهاتف قليلاً أمام مروحة أو مكيف.

اختيار وضعية (توفير شحن البطارية-Power Saving Mode).

إطفاء الهاتف بالكامل عند اللزوم لإراحة الجهاز وتعزيز كفاءته.

تثبيت مضاد فيروسات مناسب للوقاية من البرامج الضارة.

عدم وضع الهاتف أسفل الوسادة أو في جيب البنطال.

عدم شحن الهاتف أثناء الاستخدام، أو أثناء وضعه في مكان مغلق منعدم التهوية مثل الحقيبة أو جيوب الملابس.