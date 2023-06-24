حل سحري لمنع الحكة المزعجة للدغات البعوض

لدغات الحشرات شائعة للغاية في فصل الصيف، ولا تشعر بحدوثها في الواقع إلى أن تنتفخ وتحمر وتثير حكة شديدة مزعجة للغاية. وفي حين أن غالبية لدغات الحشرات لا تتطلب أي علاج من الطبيب، إلا أن الحكة وحدها يمكن أن تكون كافية لإثارة جنونك.

ويؤدي خدش اللدغات إلى زيادة الحكة، حيث يمكن أن يصبح حك الجلد أكثر التهابا. وتوجد مجموعة من المراهم والكريمات لمكافحة آثار اللدغات، ولكنها قد لا تعمل لدى الجميع بنفس القدر من الفعالية، ولذلك، يمكن اللجوء إلى عنصر رخيص يتواجد في المطبخ بشكل شائع، يمكنه وفقا لخبراء الصحة أن يهدئ من الحكة.

وبحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، كل ما تحتاجه هو القليل من صودا الخبز (وعرف أيضا باسم بيكربونات الصوديوم أو كربونات الصوديوم الحامضية) والماء. وما عليك سوى خلط ملعقة كبيرة من المسحوق مع كمية كافية من الماء لصنع عجينة وتطبيقها على المنطقة الملتهبة للتخفيف الفوري من الحكة. ويجب أن تنتظر 10 دقائق قبل غسلها.

ولكن قبل أن تقوم بتطبيق حيلة العجينة هذه، توصي مراكز السيطرة على الأمراض (CDC) بالقيام ببعض الخطوات أولا. وأوضح الخبراء أنه كلما أسرعت في التعامل مع اللدغة كان ذلك أفضل. وتشمل الخطوات التي تقترحها مراكز السيطرة على الأمراض، غسل مكان اللدغة بالماء والصابون.

ثم قم بوضع كيس من الثلج على الجلد المصاب لمدة 10 دقائق لتقليل أي تورم أو حكة. ويمكنك أيضا استخدام قطعة قماش نظيفة مبللة بالماء البارد.