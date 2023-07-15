اللحوم الحمراء قد تكون قاتلة للبعض

وجد باحثون أن معدل إصابة الأمريكيين بحساسية قاتلة ونادرة عقب تناول اللحوم الحمراء آخذ في الارتفاع.

وتشير بيانات صادرة عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إلى أن نحو 450 ألف شخص قد يتأثرون بالفعل بما يُعرف باسم "متلازمة ألفا-غال"، وهي نوع من حساسية الطعام تجاه اللحوم الحمراء وغيرها من المنتجات المشتقة من لحوم الثدييات وتسببها لدغة حشرة القراد، وهي من فصيلة العناكب.

وتظهر تلك العناكب بكثرة في الولايات المتحدة الأمريكية، وتنقل اللدغة جزيئا متلازمة "ألفا-غال" إلى جسم المصاب.

وبالنسبة لبعض الأشخاص، فإن اللدغة كافية للتسبب بحساسية قد تؤدي أحيانا إلى الوفاة.

وتتراوح أعراض متلازمة "ألفا-غال" التحسسة الخطيرة من تقلصات المعدة والإسهال. وفي حال الإصابة ينصح بتلقى العلاج في قسم الطوارئ.

ولا يوجد علاج لهذه الحالة سوى تجنب تناول اللحوم الحمراء وغيرها من المنتجات المشتقة من الحيوانات الثديية، وتجنب اللدغات.