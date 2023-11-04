علامات تنذر بسرطان البنكرياس

تنذر أعراض معينة بالإصابة بسرطان البنكرياس، أبرزها تغيرات ملموسة ‫ومحسوسة في البطن والألم العميق في الجزء العلوي منه.



وقال المركز الألماني لأبحاث السرطان إن الورم السرطاني يمكن أن يعوق تدفق الصفراء، مما يتسبب ‫في تغير لون الجلد وملتحمة العين إلى اللون الأصفر.



‫كما يمكن للورم المتنامي أن يتسبب في تضيق الاثنا عشر أو مخرج المعدة، ‫مما يؤدي إلى الشعور بالغثيان والقيء.



وتشمل الأعراض أيضا فقدان الوزن غير المبرر وفقدان الشهية والحمى ‫والتعرق الليلي والتعب الشديد وتراجع القدرة على بذل المجهود والإسهال ‫أو الإمساك.



‫وشدد المركز على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع ‫للعلاج في الوقت المناسب، لأنه كلما تم اكتشاف سرطان البنكرياس ‫مبكرا زادت فرص الشفاء.



‫يُشار إلى أن عوامل الخطورة التي ترفع خطر الإصابة بسرطان البنكرياس ‫تتمثل في العامل الوراثي وداء السكري والتدخين وشرب الخمر، كما يرتفع ‫الخطر لدى الأشخاص الذين تم استئصال معدتهم.