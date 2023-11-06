"الاحتلال الصهيوني خطط لتصفية القضية الفلسطينية"

صدر، اليوم الإثنين، عدد جديد من مجلة الجيش، خصص للاحتفاء بالذكرى التاسعة والستين لاندلاع ثورة التحرير المجيدة.

وجاء في افتتاحية المجلة "أن نحتفي اليوم بالذكرى التاسعة والستين لاندلاع الثورة المجيدة الخالدة، فسنذكر في هذا اليوم العظيم وباعتزاز التضحيات التي بذلها الشعب الجزائري إبان الكفاح المسلح ضد هيمنة استعمار استيطاني، كانت عقيدته البقاء على أرضنا الطاهرة قبل أن يد حضها الثوار الأحرار الذين اعتنقوا الجهاد ورسموا في الفاتح من نوفمبر 1954 طريق الأبطال الشجعان إلى النصر والاستشهاد".

وربط كاتب الافتتاحية بين القيم النبيلة التي قامت عليها ثورتنا مع مواقف بلادنا المساندة والداعمة للشعوب الواقعة تحت الاحتلال مثلما هو الحال بالنسبة للشعبين الصحراوي والفلسطيني. فيما يخص التطورات الأخيرة في فلسطين، أكدت الافتتاحية أن الوقائع تشير أن الاحتلال الصهيوني خطط لتصفية القضية وهو ما تعكسه حرب الإبادة الوحشية التي يشنها على المدنيين الفلسطينيين، لا سيما الأطفال والنساء في انتهاك صارخ لكل الأعراف الدولية في ظل عجز مجلس الأمن عن فرض حل الدولتين الذي يحظى بإجماع دولي. كما تطرق كاتب الافتتاحية إلى ازدواجية معايير الإعلام الدولي الذي يتعاطى بانحياز مع قضية عادلة لشعب يكافح منذ أكثر من 75 سنة لاسترداد حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة.

وذكرت الافتتاحية بتصريحات رئيس الجمهورية التي قال فيها أن الفلسطينيين ليسو إرهابيين لأنهم يدافعون عن وطنهم وحقوقهم، مشيدة بموقف الجزائر المشرف تجاه القضية الفلسطينية النابع من قناعة مفادها أن لا وجود لسلام بالشرق الأوسط دون حل للقضية الفلسطينية.

وأشادت الافتتاحية بالمسيرات الحاشدة للشعب الجزائري عبر كل المدن التي أثبتت أن القضية الفلسطينية ستبقى قضية الجزائر حتى افتكاك الشعب الفلسطيني حقوقه المسلوبة.