خاصية مفيدة للشاي والقهوة

اكتشف علماء جامعة سنغافورة الوطنية، أن القهوة والشاي يساعدان في الحفاظ على القوة الجسدية والقدرة على ممارسة النشاط البدني في سن الشيخوخة.



وتشير مجلة Journal of the American Medical Directors Association إلى أن هذه الدراسة استمرت حوالي 20 عاما وشارك فيها 12 ألف شخص أعمارهم 45-74 عاما. طلب من المشاركين في المرحلة الأولى من التجربة ملء استبيانات لتقييم الكمية التي يتناولونها من الشاي والقهوة المحتويان على نسبة عالية من الكافيين، وهو مركب كيميائي من فئة القلويدات، يستخدم على نطاق واسع كمنشط نفسي. كما قدم المشاركون معلومات عن خصائصهم الاجتماعية والديموغرافية، وحالتهم الصحية، والطول والوزن، والعادات الغذائية، ومستوى النشاط البدني، ومدة النوم.



وطلب الباحثون في المرحلة الثانية (أعوام 2006-2010 ) من المشاركين الكشف عما تغير في وزنهم وحالتهم الصحية. وخلال المرحلة الثالثة 2014-2017 طلب منهم تقييم حالتهم الصحية، وعلى ضوء ذلك قيم الباحثون القوة البدنية للمشاركين وقدرتهم على الحركة.



وأظهرت النتائج أن تناول القهوة والشاي بنوعيه الأسود والأخضر ارتبط بانخفاض كبير في احتمال الضعف الجسدي في سن الشيخوخة. وأوضح العلماء أن هذه المشروبات، بالإضافة إلى الكافيين، غنية بمركبات البوليفينول (صبغات نباتية) التي لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات.



ويعتقد أن فوائدها الصحية، مثل الحماية من مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والأمراض العصبية والسمنة، تساعد شاربي القهوة والشاي على البقاء نشيطين حتى سن الشيخوخة.