بيان هام من "شيري "

دعت شركة السيارات الصينية "شيري" ، زبائنها بالجزائر الذين سددوا الشطر الأول لاقتناء سياراتهم عبر كامل فروع العلامة في الجزائر، مؤكدة أن سياراتهم ستصل تباعا ابتداء من يوم غد الخميس.

وأوضحت الشركة عبر بيان لها ، أن هذا الاجراء سيسهل استلام السيارة، حسب الموديلات المتوفرة، ابتداء من الأسبوع الأول من شهر جانفي. وسيتم الاتصال بالمعنيين لاستكمال دفع المبلغ المتبقي من قيمة السيارة.

وأضافت الشركة، أنه التزاما من شركة أوتو ليدر كومباني كممثل حصري لعلامة شيري في الجزائر، سيتم توفير لوحة ترقيم حصرية للسنة الجديدة 2024 . كما جددت شيري التزامها بتسليم السيارات في فترة لا تتجاوز 45 بوما حسب دفتر الشروط.