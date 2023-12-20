البليدة: ربط أكثر من 200 مستثمرة فلاحية بالكهرباء

كشفت الأرقام، أن ما لا يقل عن 170 مستثمرة فلاحية ، تم ربطها بشبكة التيار الكهربائي في البليدة ، منذ جانفي من العام الجاري ، وأن ما لا يقل عن 60 مستثمرة هي بين الانتهاء من أشغال الربط بالشبكة الطاقوية، و ما تبقى ستنطلق الأشغال بها ، و أن العملية هذه تأتي تنفيذا و تحقيقا لبرنامج رئيس الجمهورية، لغاية التوصل إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في المنتوج الفلاحي والحيواني على السواء.

العملية النوعية في الربط بشبكة التيار الكهربائي، و التي تحدث لأول مرة، في إطار الدعم الذي أعلنته السلطات العليا، لفائدة المستثمرين في الفلاحة و شعبها، ستسمح بتسهيل العمل والنشاط على أصحاب المستثمرات الفلاحية و مربو الحيوانات و الطيور الداجنة و غيرها ، و تحقيق الأهداف الكبرى المسطرة ، في تخفيض التكاليف و النفقات على الفلاحين و المستثمرين، و تقضي على الاستعمال التقليدي للطاقة ، مثل " المازوت " و مشقاته ، و " تحقيق الاكتفاء الذاتي " في المنتجات الفلاحية عموما ، خاصة و أن معاناة الفلاحين عمرت لعقود ، و مساعيهم في الاستفادة من الدعم أو تخفيض عنهم فواتير موارد الطاقة ،

و حتى المستثمرات التي كانت مربوطة بالكهرباء ، كانت تعاني من النفقات ، و أن ذلك أثر على سعر المنتوج ، و تسجيل اختلالات في الأسواق . مدير المصالح الفلاحية كمال فوضالة أوضح لـ " الخبر " ، بأن العملية هي سابقة أولى بتاريخ سهل متيجة، تأتي حرصا في تطبيق البرنامج الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية، في تنسيق مع مصالح سونلغاز، بربط المستثمرات الفلاحية بالطاقة النظيفة " الكهرباء ، و هي خطوة نحو تحقيق " الاكتفاء الذاتي " من جهة ،

وتخفيض الأعباء و المصاريف المادية على المستثمرين ، و التوسع و الرفع من حجم الاستثمارات في شق ثاني ، مع مربي الماشية و الأبقار الحلوب و الطيور الداجنة ، و خلق بموجب ذلك مناصب عمل أيضا .