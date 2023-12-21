أسعار النفط تواصل حصد المكاسب

ارتفعت أسعار النفط هامشيًا، خلال تعاملات اليوم الخميس، لتواصل حصد المكاسب للجلسة الرابعة على التوالي بعد أن استهلت تعاملاتها على انخفاض.

وتواجه أسواق النفط رياحًا معاكسة من انخفاض الطلب في أعقاب زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية، على الرغم من استمرار المخاوف بشأن اضطرابات التجارة العالمية بسبب التوترات في الشرق الأوسط.

كانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها، أمس الأربعاء، على ارتفاع، لتواصل حصد المكاسب لليوم الثالث على التوالي، مع استمرار المخاوف من تعطّل الإمدادات العالمية.

وبحلول الساعة 07:15 بتوقيت غرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم فيفري، بنسبة 0.05%، لتصل إلى 79.74 دولارًا للبرميل. وفي الوقت نفسه، زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم فيفري، بنسبة 0.03%، لتصل إلى 74.24 دولارًا للبرميل.