سوناطراك تخصص 50 مليار دولار منها 36 مليار دولار موجهة للاستكشاف والإنتاج

أعلن الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك رشيد حشيشي عن تخصيص غلاف مالي استثماري ب 50 مليار دولار منها 36 مليار دولار موجهة للاستكشاف والإنتاج في مجال المحروقات .

وأشار حشيشي في كلمة ألقاها بالمركز الدولي للمحاضرات عبد اللطيف رحال ،بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال 60 لتأسيس سوناطراك ،أن الأولوية في المقام الأول، تكمن" في توطيد التوجه نحو استقطاب مزید من الاستثمارات الأجنبية وجلب شركاء جدد، لا سيما بعد أن قامت السلطات العمومية بوضع إطار تشريعي ملائم، من خلال إصدار قانون جديد ينظم نشاطات المحروقات، ويتضمن جملة من التدابير التحفيزية والمزايا الجبائية التي من شأنها خلق بيئة جاذبة للاستثمار في هذه النشاطات."

ويتعلق الأمر، بالنسبة لحشيشي في المقام الثاني" بتطوير قدرات الشركة في مجال الاستثمار، لاسيما على مستوى نشاطات المنبع، حيث تم تخصيص مبلغ 50 مليار دولار خلال الفترة 2024-2028 لهذا الغرض، منها 36 مليار دولار موجهة أساسا للاستكشاف والإنتاج.".

أما في المقام الثالث، فيتعلق الأمر بعصرنة المنشآت وتجهيزها بأحدث التكنولوجيات، وإعادة تأهيل المصافي. ويتعلق الأمر أخيرا بمواصلة الاستثمار في البحث والتطوير والابتكار، وتشجيع البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، ورعاية التفوق والامتياز في المجالات ذات الصلة.

و اعتبر حشيشي إن "سوناطراك، وهي تعمل على تطوير محفظتها الاستثمارية، تتطلع إلى توسيع نشاطاتها في مجال الصناعات البتروكيميائية، من خلال إنتاج البوليبروبيلان، ودخول وحدة لإنتاج MTBE في مرحلة الانجاز، دون إغفال المشروع الضخم المدمج لإنتاج الفوسفات الذي سيمكن بلادنا، بعد إنجازه، من أن تصبح من أكبر مصدري الأسمدة،على المستويين الإقليمي والدولي.