الصحة العالمية تحذر من متحور جديد لكورونا

حذرت منظمة الصحة العالمية، من متحور كورونا الجديد "جي-إن-1" ووصفته بأنه "مثير للاهتمام".

يأتي ذلك، بالتزامن مع تصاعد المتحور الجديد في عدد من بلدان العالم بسرعة فائقة، مما أثار الخوف والفزع من تكرار تجربة كوفيد-19.

ووصفت منظمة الصحة العالمية المتحور"جي-إن-1"، على أنه "مثير للاهتمام" منفصلا عن السلالة الأم "بي-أي-.2.86"، وذلك بعد أن كان صنف سابقا على أنه جزء فرعي من تلك السلالة. متحور كورونا الجديد "جي-إن-1"، تم اكتشافه لأول مرة في سبتمبر 2023 في الولايات المتحدة، وتم اكتشافه في 11 دولة أخرى.

وناشدت المنظمة، المواطنين باتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من العدوى والأمراض الخطيرة باستخدام جميع الأدوات المتاحة، على رأسها الكمامة بعد تصنيف الفيروس بأنه شديد العدوى وينتشر بسرعة فائقة.

كما أوصت، باتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من العدوى، وتشمل ارتداء الأقنعة في المناطق المزدحمة أو المغلقة أو سيئة التهوية، وممارسة آداب التنفس وتغطية الوجه أثناء السعال والعطس، وغسيل الأيدي بانتظام.