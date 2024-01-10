أشرف اليوم والي المدية على معاينة انطلاق مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 18 الرابط بين بني سليمان و سيدي نعمان على مسافة 23 كلم ، وقد بلغت تكلفة هذا المشروع 800 مليار سنتيم ، و من شأنه أن يساهم في فك العزلة و تخفيف الضغط المروري، وإزالته للعديد من النقاط السوداء التي كثيرا ما اشتكى منها مستعملو الطريق

وتسببت في وقوع العديد من حوادث المرور المميتة، علاوة على البعد الاقتصادي الهام الذي يحوزه الطريق الذي يعتبر محورا مهما يربط بين الطريق السيار شمال جنوب(البرواقية )والطريق السيار شرق غرب من جهة البويرة ، بالإضافة إلى بعده الاقتصادي كونه يربط بين مناطق ولايات شرقية وولايات الشمال و قد كشف جهيد موس والي الولاية أن المشروع تم اسناده إلى عدة مقالاوت على شطرين وهو ما يمكن من إنجازه في آجاله المحددة،

أما بخصوص البرنامج التنموي الخاص بالسنة الجديدة فقد استفادت في قطاع الأشغال العمومية الولاية من 1000 مليار سنتيم ، حيث خصص غلاف مالي منها يقدر بـ 85 مليار سنتيم الطريق الوطني رقم 60 أ الذي يربط بلديتي ثلاثة الدوائر بعين بوسيف، حيث تم استكمال الإجراءات الإدارية في انتظار الانطلاق لتجسيد المشروع.