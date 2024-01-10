خنشلة: تصدير 25 طنا من البصل نحو موريتانيا

جرى بولاية خنشلة تصدير كمية تقدر بـ 25 طنا من البصل الأحمر إلى دولة موريتانيا، حسبما أفاد به مدير التجارة وترقية الصادرات، بليل بلقاسم.

وأوضح ذات المسؤول أنه "أشرف رفقة رابح مرداسي، رئيس المكتب الولائي للفيدرالية الجزائرية للمصدرين لخنشلة، على إعطاء إشارة انطلاق شحنة مكونة من 25 طنا من البصل الأحمر متجهة نحو ميناء نواكشوط بدولة موريتانيا عبر ميناء سكيكدة".

وأبرز المصدر بأن "تصدير هذه الكمية من البصل الأحمر المنتج بولاية خنشلة يندرج في إطار تنويع الاقتصاد خارج المحروقات"، لافتا إلى أن "هذه العملية جاءت لتترجم توجهات السياسة الرشيدة للدولة في مجال ترقية وتشجيع الاستثمار لاسيما في مجال الفلاحة والإسهام في دفع عجلة التنمية المحلية''.

من جهته، صرح مسعودي نوي، مسير الشركة الخاصة المصدرة لشحنة البصل الأحمر نحو دولة موريتانيا، أن "المؤسسة تعتزم تصدير 405 طنا من البصل الأحمر نحو دول بنغلاديش وسريلانكا والهند خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية".

وأضاف ذات المتعامل الاقتصادي أن "البصل المصدّر تم اقتناؤه من فلاحين مستثمرين بصحراء النمامشة أقصى جنوب بلدية بابار بخنشلة"، مشيرا إلى أن "القيمة المالية للشحنات المزمع تصديرها خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية تفوق 429 ألف دولار".