Décès du Général-major Ahcène Slimane: le président Tebboune présente ses condoléances

Le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune a présenté, samedi, ses sincères condoléances et l'expression de sa profonde sympathie à la famille du défunt, le Général-major Ahcène Slimane, ancien Adjoint du Commandant de la 6e Région militaire.

"Le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune présente ses sincères condoléances et l'expression de sa profonde sympathie à la famille du défunt et à l'ensemble des membres de l'Armée nationale populaire (ANP), priant Allah Tout-Puissant d'entourer le défunt de Sa sainte miséricorde et de l'accueillir en Son vaste paradis. A Allah nous appartenons et à Lui nous retournons", lit-on dans le message de condoléances.