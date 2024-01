Bounedjah redonne espoir

La sélection nationale de football s’est contentée d’un match nul contre le Burkina Faso au score de 2-2, cet après-midi dans le cadre de la deuxième journée du groupe 4 du tour des groupes de la coupe d’Afrique des Nations CAN, qui se joue actuellement en Côte-d’Ivoire.

La situation aurait pu être pire si ce n’est le but de Baghdad Bounedjah qui a gardé l’espoir dans le temps additionnel. Ce qui donne la chance aux verts de se qualifier au 2ème tour à condition de battre la Mauritanie.

Les burkinabais ont été les premiers à ouvrir le score à la 45+3" , avant que les verts ne reviennent rapidement au score, après le changement effectué par le coach Belmadi, en deuxième mi-temps, qui a remplacé Feghouli par Amoura, donnant ainsi un nouveau souffle à l’attaque des verts.

Le but d’égalisation a été inscrit juste après par Baghdad Bounedjah, suite à un pénalty effectué par Belaili à la 51".

A la 71" l’équipe adverse a pu revenir une deuxième fois au score avec un but inscrit par Traoré, suite à un penalty causé par Ait Nouri.

Après ça, le coach Belmadi a effectué plusieurs changements et fait entrer Ounas, Chaibi et Slimani. Ce qui a mené à égaliser le score au temps mort par le biais de Bounedjah, suite à un corner exécuté par Adam Ounas.

Au sifflet de la fin du match, la rencontre s’est soldée au score de 2/2.

A ce niveau, il ne reste aux Fennecs qu’une seule chance pour se qualifier au huitième de finale, à savoir, réaliser la victoire face à la Mauritanie, ce mardi, sur la même pelouse