Prévisions météo de ce lundi

Le temps sera ensoleillé sur la plupart des régions du nord du pays ce lundi, alors qu’il sera nuageux dans le sud du pays, a alerté ce dimanche Météo Algérie.

Le mercure affichera entre 16 et 20° dans le littoral et entre 11 et 18° dans les régions de l’intérieur du pays, alors que les vents atteindront une vitesse de 30km/h dans le nord du pays, poursuit la même source.

Dans le sud, le temps sera partiellement nuageux et les températures oscilleront entre 16 et 32°, alors que le vent atteindra une vitesse de 50km/j, conclut la même source.