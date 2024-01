Des attaques marocaines racistes contre le capitaine du Congo

Le capitaine d’équipe de la sélection congolaise de football Chancel Mbemba subit une attaque raciste de la part des supporters marocains sur ses comptes sur les réseaux sociaux.

Une bagarre a éclaté à la fin du match entre le Maroc et la RDC, l’issue du match nul entre le Maroc et la RDC lors de la deuxième journée de la Coupe d’Afrique des Nations, qui s’est soldé sur un score nul (1-1).

L’incident s’est ensuite déplacé dans les couloirs du stade Laurent-Pokou, notamment entre Walid Regragui, entraîneur marocain, et Chancel Mbemba, défenseur congolais de l’OM.

Les responsables de cet incident devraient être sanctionnés par la CAF.

La situation ne s’est pas arrêtée là puisque des supporters marocains ont envahi les comptes du joueur sur les réseaux sociaux et formulé des propos racistes abjects à l’égard de Mbemba.