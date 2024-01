Arrivée du premier vol direct en provenance du Venezuela

Un avion de la compagnie aerienne vénézuélienne est arrivé ce matin à l’aéroport international Houari Boumediène représentant le premier vol direct reliant Alger à Caracas.

Une délégation importante de ministres vénézueliens etait à bord, le ministre des Transports, des Finances, du Pétrole, de la Pêche et de l’Aquaculture, du ministre du commerce national et des relations étrangères. Ils ont été accueilli par le ministre des transports Mohamed El Habib Zahana, le ministre de l’agriculture et du développement rural Youcef Cherfa, le DG d'Air Algérie et un représentant du ministre des affaires étrangères.