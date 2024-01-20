ش. بلوزداد و ا. الجزائر في رحلة مطاردة "العميد"

برمجت الرابطة الوطنية لكرة القدم ليوم غد الثلاثاء ثلاث مباريات لتسوية رزنامة بطولة الرابطة الأولى "موبيليس" والتي من المحتمل أن تسفر عن تغييرات في ترتيب المنافسة الذي يتقدمه فريق مولودية الجزائر الرائد بدون منازع بـ 33 نقطة والمتوج باللقب الرمزي لمرحلة الذهاب قبل إسدال الستار عليه.

فريق شباب بلوزداد (م5 -21 ن) الذي اكتفى بتعادل سلبي خلال تنقله إلى الشلف الأسبوع الفارط، أهدر نقطتين ثمينتين في السباق نحو اللقب. وسيكون غدا الثلاثاء في مهمة صعبة في بسكرة، أمام الاتحاد المحلي (10 -17 ن) الذي يصعب محاورته على ميدانه. فليس هناك مجال للخطأ لأشبال المدرب باكيتا الذين يتأخرون بعدة نقاط على الرائد، مولودية الجزائر.

أما اتحاد بسكرة الذي انهزم في آخر اللحظات يوم الجمعة الماضي بملعب 5 جويلية أمام مولودية الجزائر (1-0)، فسيسعى لتدارك الهزيمة وكله وعي أن ذلك يمر حتما بالتألق أمام حامل لقب البطولة من أجل استعادة هيبته والتقدم في الترتيب العام.

وبملعب 20 أوت بالجزائر العاصمة، يخوض نجم بن عكنون (م14 -9 ن) لقاء محليا أمام جاره اتحاد الجزائر (م8 -20 ن) وكله أمل في تأكيد نتائجه الطيبة التي كانت آخرها التعادل الثمين بقسنطينة أمام الشباب المحلي (1-1). وكان النجم متقدما في النتيجة منذ الدقيقة (57)، قبل أن يتلقى هدف التعادل في الوقت بدل الضائع (90 + 5). كما سبق لأشبال المدرب دزيري بلال أن فرضوا التعادل في ملعب 20 أوت على شباب بلوزداد، حيث كانت بداية عملية الإنقاذ.

بالمقابل، يمر الاتحاد العاصمي بمرحلة جيدة في مشواره وهو سجل 4 انتصارات متتالية (السلسلة قائمة) والذي سيخوض بجدية كبيرة هذا اللقاء أمام فريق الضاحية العليا للعاصمة والمصمم على الخروج من منطقة الخطر.

وفي اللقاء الثالث والأخير المبرمج ليوم غد الثلاثاء، سيستقبل فريق شبيبة القبائل (م9 -18 ن) بميدانه أول نوفمبر، نادي مولودية البيض (م12 -16 ن) في لقاء تحت شعار "التدارك للفريقين" اللذين تذوقا مرارة الهزيمة في الجولة الأخيرة. فالكناري سقطوا أمام شبيبة الساورة ببشار (2-3) بعد أن تقدموا في النتيجة (2-0) ومولودية البيض بميدانها أمام مولودية وهران (0-1). وسيحاول الفريقان استعادة عافيتهما والصعود تدريجيا في سلم الترتيب العام.