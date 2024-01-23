المنتخب الوطني يتأهل إلى مونديال كرة اليد

تأهل المنتخب الجزائري لكرة اليد (رجال) للدور نصف النهائي لبطولة إفريقيا للأمم 2024 لكرة اليد في نسختها السادسة والعشرين الجارية بمصر بعد فوزه على جمهورية الكونغو الديمقراطية بنتيجة (36-23) في مباراة الدور ربع النهائي التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء بالقاهرة.

السباعي الجزائري الذي كان منهزما بفارق إصابة واحدة في نهاية الشوط الأول (14-15) تمكن من العودة بقوة في المرحلة الثانية والفوز بفارق عريض (36-23) ويحجز بالمناسبة تأشيرة التأهل لمونديال-2025 المقررة في كرواتيا و الدانمارك والنرويج.

في الدور نصف النهائي للمنافسة الإفريقية، سيواجه زملاء مسعود بركوس منتخب الرأس الأخضر الفائز من جهته على نظيره المغربي (31-22).

هذا الفوز هو الرابع لأشبال المدرب فاروق دهيلي في البطولة بعد الانتصارات المسجلة في الدور الأول للمجموعة الثالثة أمام على التوالي الغابون (31-27) وليبيا (34-19) و لمغرب (30 - 23 ).

ويتأهل المتوج باللقب مباشرة إلى دورة الألعاب الاولمبية القادمة بباريس 2024، فيما يلعب منشط النهائي الدورة التأهيلية الأخيرة للموعد الاولمبي. أما أصحاب المراكز الخمسة الأولى في الدورة فسيمثلون القارة الإفريقية في مونديال 2025.