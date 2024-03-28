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تطبيق هاتفي جديد لخدمة الحجاج

28 مارس 2024 ()
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أطلق الديوان الوطني للحج والعمرة، يوم الخميس، تطبيقا هاتفيا جديدا يحمل اسم "ركب الحجيج " بهدف تمكين الحجاج من الوصول إلى مختلف الخدمات التي يستفيد منها عبر البوابة الجزائرية للحج، حسب بيان للديوان.

وسيسمح هذا التطبيق الجديد للحاج بالاستفادة من مختلف الخدمات عبر الولوج الى البوابة الجزائرية للحج دون الحاجة إلى استعمال جهاز الكمبيوتر المحمول أو المكتبي.

ومن بين هذه الخدمات التي يضمنها هذا التطبيق القيام "حجز تذاكر السفر والغرفة بمكة المكرمة وطباعة مختلف الوثائق، على غرار وصولات الحجز المختلفة وبطاقة الأمتعة وبطاقة الحاج، اضافة الى خدمات أخرى تتعلق بمتابعة مسار الحاج".

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