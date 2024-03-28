إجلاء 45 طفلا فـلسطينيا لتلقي العلاج بالجزائر

تمّ إجلاء 45 طفلا فـلسطينيا و6 جزائريين جرحى من مطار القاهرة إضافة إلى مرافقيهم على متن طائرتين مجهزتين طبيا تابعتين للقوات الجوية الجزائرية قادمتين من مطار القاهرة بمصر.

تأتي هذه العملية تنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني الرامية إلى التكفل بـ 450 طفلا فلسطينيا مصابا من أجل تلقي العلاج من جروح وأثار قصف الاحتلال الهمجي الذي طال المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

الاطفال الفلسطينيين الذين تم إجلاؤهم سيتم التكفل بهم على مستوى المستشفيات العسكرية ونوادي الجيـش بالجزائر حيث تم توفير كافة الإمكانيات والوسائل لإنجاح هذه العملية ذات الطابع الإنساني.

هذه العملية ستتبع بعمليات إجلاء لاحقة لفائدة فئات أخرى من الجرحى والمصـابين وهو ما يعبر بجلاء تام عن تضامن الجزائر اللامشروط تجاه الشعب الفلسـطـيني الشقيق في محنته.