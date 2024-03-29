سفير فلسطين يقدر عاليا موقف رئيس الجمهورية

قدر سفير دولة فلسطين بالجزائر، فايز أبو عيطة، عاليا موقف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لاستقبال الجرحى الفلسطينيين بالجزائر للعلاج.

وقال أبو عيطة في تصريح لـوكالة الأنباء الجزائرية ، بعد وصول عدد من المصابين الفلسطينيين وذويهم مساء أمس إلى الجزائر "نحن نقدر دولة الجزائر الشقيقة ونثمن عاليا موقف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ، وتوجيهاته بالعمل الدؤوب من أجل استقبال الجرحى الفلسطينيين " .

وأوضح المسؤول ذاته، أن 46 مصابا فلسطينيا في العدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة، وصلوا إلى الجزائر ومعهم 67 مرافقا أي بعدد إجمالي بلغ(113 ) .

وأشار أبو عيطة إلى "أنه موقف عظيم ونبيل للجزائر، ونحن نعلم حجم الجهود التي بذلت من قبل الأشقاء في الجزائر، حتى ينجحوا في إجلاء بعض الجرحى إلى أرض الجزائر من أجل تقديم العلاج اللازم لهم".

وقال السفير الفلسطيني إن عملية إجلاء الجرحى الفلسطينيين "صورة من صور وقوف الجزائر إلى جانب فلسطين وشعبها كما عودتنا دائما"، مضيفا إنه "من شأن هذا الموقف أن يعزز الصمود الفلسطيني ".

واختتم المسؤول "رغم كل الألم الذي يعتصر قلوبنا على شهدائنا وعلى جرحانا، إلا أن النصر حليفنا وستقام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف ".