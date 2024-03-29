غزة .. دفعة ثانية من المساعدات الجزائرية

قام الهلال الأحمر الجزائري اليوم الجمعة بإرسال 162 طن من المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين عبر القاعدة الجوية العسكرية ببوفاريك (البليدة) تمديدا للجسر الجوي الذي شرع فيه خلال الأيام القليلة الماضية.

وأوضحت رئيسة هذه المنظمة الإنسانية، ابتسام حملاوي، في تصريح للصحافة على هامش هذه العملية أنه "تطبيقا لأوامر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القاضية بتمديد الجسر الجوي وتكثيف تقديم المساعدات للأشقاء بقطاع غزة، تم اليوم شحن دفعة ثانية من المساعدات الغذائية تقدر بـ162 طن عبر القاعدة العسكرية ببوفاريك متجهة نحو مطار العريش بمصر".

وأضافت ذات المتحدثة أن حجم المساعدات التي قامت الجزائر بإرسالها للأشقاء الفلسطينيين منذ بداية العدوان على قطاع غزة بلغ 310 طن.

وفي هذا الصدد، أكدت حملاوي أن الهلال الأحمر الجزائري في اتصال دائم مع نظيريه الفلسطيني والمصري لتحديد الاحتياجات وطريقة وصولها إلى قطاع غزة، والتي تمثلت خاصة في المواد الغذائية تليها الأجهزة الطبية والأدوية والخيم، لا سيما في ظل الغلق المفروض على قطاع غزة منذ بداية العدوان الصهيوني.

وكان الهلال الأحمر الجزائري قد أرسل في 24 مارس الجاري 150 طن من المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين عبر القاعدة العسكرية ببوفاريك تطبيقا لـ"أوامر رئيس الجمهورية"، حسب بيان لهذه الهيئة.