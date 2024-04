L'Algérie réaffirme sa solidarité avec le peuple palestinien

L'Algérie a réaffirmé sa solidarité avec le peuple palestinien dans sa résistance à l'armée d'occupation sioniste et à ses plans criminels visant à le priver de ses terres et de son droit à l'établissement de son Etat, l'assurant de son soutien ferme et indéfectible dans cette épreuve et dans la défense de son droit à l'édification d'un Etat indépendant, a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger.

"Le peuple algérien commémore +la Journée de la terre+ célébrée le 30 mars de chaque année et qui symbolise l'attachement du peuple palestinien frère à sa terre et incarne les plus nobles valeurs de sacrifice", a précisé un communiqué du ministère, rappelant qu'"en ce même jour, il y a de cela 48 ans, le peuple palestinien s'est élevé contre la décision de l'occupant sioniste de confisquer ses terres dans le cadre de sa politique expansionniste qui a fait des dizaines de morts et de blessés, comme cela a toujours été le cas depuis son implantation en tant qu'entité coloniale terroriste en terre de Palestine".

"Le peuple palestinien frère et, avec lui, tous les peuples et les hommes libres de par le monde célèbrent cet anniversaire pendant que les autorités sionistes persistent dans leur tendance criminelle, en poursuivant les déplacements forcés et leur politique de la faim, en clair un véritable génocide perpétré contre le peuple palestinien à Ghaza, qui a fait des dizaines de milliers de martyrs et de blessés, dont notamment des enfants, des femmes et des personnes âgées, sans compter la destruction massive des infrastructures".

"Cela se produit en faisant fi et de manière flagrante des décisions, des lois et des usages internationaux, et de la volonté des peuples, même dans les pays qui soutiennent l'entité sioniste criminelle", précise le ministère des Affaires étrangères dans son communiqué, ajoutant que "malgré le fait que les pratiques terroristes de l'ennemi sioniste sont assimilées, par leur cruauté sans précédent, aux crimes de guerre et aux crimes contre l'humanité, la communauté internationale reste incapable de lui demander des comptes et de l'obliger à mettre un terme à ses crimes".

Partant de ce principe, "l'Algérie, dirigeants et peuple, réaffirme sa solidarité indéfectible avec le peuple palestinien dans sa résistance héroïque et ses sacrifices incommensurables face à l'une des armées les plus barbares, à son arsenal militaire et à sa politique expansionniste coloniale", souligne le même document.

"L'Algérie réaffirme son soutien ferme et indéfectible au peuple palestinien dans cette épreuve, et dans la défense de sa terre, de sa dignité et de son droit à l'établissement d'un Etat indépendant sur l'ensemble de ses territoires et avec El Qods pour capitale", conclut le communiqué.