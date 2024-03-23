أعراض في العين تستوجب استشارة الطبيب فورا

تتطلب بعض أمراض العيون عناية طبية فورية لأنها قد تتطور بسرعة كبيرة وتؤدي إلى فقدان كلي أو جزئي للبصر.



وتشير الدكتورة سفيتلانا ميرغورودسكايا، أخصائية طب وجراحة العيون في حديث لـ Gazeta.Ru، إلى أن فقدان البصر الجزي او الكلي المفاجئ، قد يشير إلى تمزق شبكية العين، أو خلل في العصب البصري، وكذلك ظهور مناطق معتمة في الرؤية لذلك يجب فورا مراجعة طبيب العيون لتشخيص السبب ومنع تطور الحالة.



وتقول: "يجب أن ندرك أن انخفاض حدة البصر وكذلك الحالات التي لم تعد فيها النظارة مناسبة، قد يشير إلى مرض خطير مثل إعتام عدسة العين. والألم في العينين/ الصدغين/ أعلى الحاجب، هو علامة على الغلوكوما. بالإضافة إلى ذلك، من الأعراض الخطيرة إلى حد ما الشعور بإرهاق العين، والذي يمكن أن يشير إلى كل من الغلوكوما وإعتام عدسة العين، بالإضافة إلى مشكلة في تكيف العين ومتلازمة جفاف العين".



ويشير ظهور الذباب العائم/الديدان/ البقع إلى تلف الجسم الزجاجي الذي قد يكون مرتبطا أيضا بانحطاط الشبكية المحيطي وتمزق ونزيف في الجسم الزجاجي. كما أن الومضات والتألق والبريق يمكن أن تكون نذيرا لتمزق وانفصال الشبكية، ومن مظاهر التشنج الوعائي.



ووفقا لها، يرتبط انحناء الخطوط المستقيمة/الزوايا بمرض الضمور البقعي. لذلك يجب عدم تجاهل ظهور هذه الأعراض وكذلك ظهور أورام في الجفون والملتحمة والصلبة والتصاق الجفون في الصباح واحمرار العينين والشعور بالجفاف والرمل فيها وحكة في حواف الجفن والصداع أثناء الإجهاد البصري ورهاب الضوء وتدمع العينين وتورم واحمار الجفون.



وتوصي بمراجعة طبيب العيون فورا عند ظهور أي من هذه الأعراض وعدم تجاهلها مبكرا ومنع تطورها.