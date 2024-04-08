حجز كمية معتبرة من المخدرات

نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 03 إلى 09 أفريل 2024، عديد العمليات في كامل التراب الوطني، وفق ما جاء في بيان لوزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء.

في إطار مكافحة الإرهاب، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 8 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

في إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، 26 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال 639 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط 1160 غرام من مادة الكوكايين و28141 قرص مهلوس.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن صالح، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 310 شخصا وضبطت 21 مركبة و96 مولدا كهربائيا و70 مطرقة ضغط و23 جهاز للكشف عن المعادن و124 قنطار من خام الذهب والحجارة، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف 16 شخصا آخر وضبط 07 بنادق صيد و28850 لتر من الوقود و45 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

من جهة أخرى، تمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية لـ53 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 703 مهاجرين غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.