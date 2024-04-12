الرد الإيراني .. هل بدأ العد العكسي؟

أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن هناك تهديدا "جديا للغاية" بشن ضربات انتقامية إيرانية ضد الكيان الصهيوني، فيما يتلقى الرئيس الأميركي جو بايدن تحديثات مستمرة حول الوضع من فريق الأمن القومي.

ونقلت "سي إن إن" عن مستشار الأمن القومي جون كيربي، الذي رفض تقديم معلومات حول التوقيت المتوقع للتهديد، قوله: "إننا نراقب هذا عن كثب".

لكنه قال إن المسؤولين الأمريكيين على "اتصالات مستمرة" مع نظرائهم الصهاينة بشأن هذه المسألة، وإن الخطوات جارية لضمان قدرة الكيان على الدفاع عن نفسه.

وكان موقع "سي بي إس نيوز" قد كشف أن مسؤولين أميركيين يعتقدون أن الهجوم الإيراني المحتمل على الكيان الصهيوني قد يحدث خلال "الساعات القليلة المقبلة".

وأضاف ذات المصدر: "من المتوقع حدوث هجوم إيراني كبير ضد إسرائيل.. ربما يشمل أكثر من 100 طائرة بدون طيار وعشرات الصواريخ".

وتوقع المسؤولان أن يستهدف الهجوم "أهدافا عسكرية" داخل دولة الاحتلال.

وتراجعت الأسهم الأمريكية وارتفعت أسعار النفط صباح الجمعة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى المخاوف في وول ستريت بشأن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وكانت فرنسا قد طلبت من مواطنيها، الجمعة، الامتناع عن التوجه إلى إيران والكيان الصهيوني ولبنان والأراضي الفلسطينية. وذلك وسط تصاعد حدة التوتر في الشرق الأوسط على خلفية الحرب بغزة.