تدشين مركز رياضي هام

أشرف وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد، اليوم الخميس، على تدشين مركز تجمع وتحضير النخب الوطنية "الإخوة سوكان" بفوكة في ولاية تيبازة، مشيرا إلى أن هذه المركز سيوضع تحت تصرف النخب الوطنية لإجراء تحضيراتها للمنافسات القارية والجهوية والعالمية في ظروف "مثالية" خاصة وأنها تتوفر على جميع الهياكل ومرافق الراحة التي "ستساهم بالتأكيد في تحقيق نتائج إيجابية" للرياضة الجزائرية.

ووصف الوزير عبد الرحمان حماد في تصريح للصحافة على هامش تدشينه للمركز رفقة والي تيبازة، أبو بكر الصديق بوستة، مركز تجمع وتحضير النخب الوطنية بـ"الصرح الرياضي الكبير المنجز بمعايير عالمية والمكسب للرياضة الجزائرية لاسيما منها النخب الوطنية، ما من شأنه الارتقاء بالرياضة وتطويرها".

ونوه الوزير بالمجهودات الكبيرة للسلطات الولائية خلال السنوات الأخيرة من أجل إتمام أشغال إنجاز المنشأة التي عرفت تأخرا كبيرا في الانجاز ، حيث سجل سنة 2009 وانطلقت أشغال إنجازه سنة 2011.

كما أوضح الوزير أن هذه المنشأة ستوضع تحت تصرف النخب الوطنية من أجل إجراء تحضيراتها للمنافسات القارية والجهوية والعالمية في ظروف مثالية، خصوصا وأنها تتوفر على جميع الهياكل ومرافق الراحة التي ستساهم بالتأكيد في تحقيق نتائج إيجابية للرياضة الجزائرية.

وبخصوص تحضيرات النخب الوطنية استعدادا للمشاركة في أولمبياد باريس المقبلة، قال الوزير أن عدد للرياضيين الذين تأهلوا لهذا الموعد بلغ 32 رياضيا، فيما بقي بعض الرياضيين في غمار المنافسة من أجل التأهل، مؤكدا أن الدولة عازمة على تقديم كل الدعم وسالمساعدة لهؤلاء من أجل إجراء تحضيرات جيدة تمكنهم من تحقيق نتائج جيدة خلال هذا الموعد الرياضي العالمي.

تجدر الإشارة إلى أن الوزير زار رفقة بعض رؤساء الاتحاديات مختلف أجنحة و هياكل هذا المركز، واطلع على شروحات مفصلة حوله والذي يقع المركز بمحاذاة المركب المتعدد الرياضات، ولقد خصص له غلاف مالي يقدر بواحد مليار و635 مليون دج ويتربع على مساحة تقدر بـ6 هكتارات، كما أنه يحتوي على فندق من طراز عالي يتسع لـ200 سرير.