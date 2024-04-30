مراد يستقبل المدير العام للديوان الوطني للحماية التونسية

استقبل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، المدير العام للديوان الوطني للحماية التونسية، عبد الصمد بن جدو، بحضور المدير العام للحماية المدنية، العقيد بوعلام بوغلاف.

ويندرج هذا اللقاء الذي جرى على هامش إشراف وزير الداخلية على حفل تخرج دفعتين للحماية المدنية على مستوى وحدة التدريب والتدخل بالدار البيضاء، في إطار "مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي، لا سيما في إطار التدخل العملياتي وتبادل الخبرات، تنفيذا لتوجيهات رئيسي البلدين"، حسب بيان للوزارة.

وأشار نفس المصدر إلى أنه سيتم التوقيع على اتفاقية توأمة بين المدرسة الوطنية للحماية المدنية ونظيرتها التونسية بهدف "تبادل الخبرات والتكوين وكذا تنظيم دورات علمية وتدريبية مشتركة".