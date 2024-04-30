تفكيك عصابة تختلس أموالا عمومية بالبليدة

أفضى التحقيق الأمني لعناصر فرقة مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية، للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن البليدة، إلى فضح والقبض على مجموعة أشرار، من 7 أشخاص، اختلست أموالا عمومية وتحترف تبييض الأموال.

المعلومات الأمنية كشفت أن المتهمين بالاختلاس وسوء استغلال الوظيفة وتبييض الأموال والتزوير، من بينهم سيدتان، كانوا على مدار عملهم بإحدى الدوائر الجهوية، ينهبون المال العام، ويستغلونه للمصلحة النفعية الشخصية، وأن المتحرين اكتشفوا جريمتهم، لينتهي بهم الأمر بالقبض عليهم، واسترجاع مبلغ زاد عن 200 مليون سنتيم، و5 مركبات وأكثر من 01 كيلوغرام من الذهب والمصوغات، وفواتير وهمية.

يشار إلى القضية شكلت اهتمام العاملين بالوظيف العمومي، خاصة بعد فترة من الاستقرار والهدوء بالمصالح الإدارية، لتعود في قضية أولية، في انتظار تفجر قضايا جديدة في قادم الأيام.